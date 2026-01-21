Bolsas da Europa fecham sem sinal único, reagindo às declarações de Trump sobre Groenlândia

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta quarta-feira, 21, mas ganharam impulso após duas sessões seguidas de quedas com as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que descartou um ataque à Groenlândia. As falas, ocorridas no Fórum Econômico Mundial, em Davos, dissiparam parte das tensões entre Washington e os aliados europeus. Um dos resultados foi a queda de ações europeias de defesa. No entanto, a insistência do republicano em adquirir a ilha no Ártico mantém o mercado em alerta, diante das incertezas sobre o futuro de eventuais negociações. Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,11%, a 10138,09 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,51%, a 24577,81 pontos. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,08%, a 8069,17 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,50%, a 44488,36 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,01%, a 17428,16 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 cedeu 0,04%, a 8460,36 pontos. As cotações são preliminares.

Em Frankfurt, as ações da Rheinmetall, maior empresa do setor militar alemão, recuaram mais de 2%, enquanto a Leonardo caiu 1,48% em Milão. Ainda assim, segue a ameaça de novas tarifas progressivas contra oito países europeus, por conta da questão no Ártico. No discurso, ele defendeu que quer "aliados fortes, não fracos".