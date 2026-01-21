Bolsas da Ásia fecham sem sintonia e Vanke sobe em Hong Kong com acordo para dívida

As bolsas da Ásia fecharam sem sintonia nesta quarta-feira, 21. O mercado de Tóquio cedeu em meio aos desdobramentos no mercado de título. Contexto seguiu instável pelas tensões geopolíticas antes da fala do presidente dos EUA, Donald Trump, em Davos, após amplificar provocações de anexação americana da Groenlândia. Em Hong Kong, as ações da Vanke subiram com acordo. O índice japonês Nikkei recuou 0,41%, aos 52.774,64 pontos. Os rendimentos dos títulos do governo japonês de longo prazo recuaram após salto na véspera. A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, afirmou em entrevista à Bloomberg TV que o ministério tomou as medidas necessárias para garantir a estabilidade do mercado. "Não se preocupem", disse.

O índice chinês Xangai Composto fechou com leve alta de 0,1%, aos a 4.116,94 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,6%, a 2.694,89 pontos.

O Hang Seng marcou ganho de 0,4% em Hong Kong, a 26.585,06 pontos. As ações da China Vanke dispararam 5,8%. Uma das maiores incorporadoras imobiliárias do país recebeu um pequeno alívio com a aprovação, por seus detentores de títulos, do adiamento do pagamento de um título vencido. Em um comunicado enviado às bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen na quarta-feira, a Vanke informou que a votação dos detentores de títulos demonstrou 92% de aprovação para uma das prorrogações propostas pela empresa para o pagamento de um título denominado em yuan. A TCL Electronics disparou 14,8% em Hong Kong após a fabricante de eletrodomésticos da China anunciar um acordo com a Sony pelo qual passará a administrar a divisão de TVs do conglomerado japonês. O índice Taiex despencou 1,6% em Taiwan, a 31.246,37 pontos. A Powerchip derreteu 8,2%, enquanto a Nanya perdeu 8,2%.