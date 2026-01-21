BC diz que liquidação do Will Bank se tornou 'inevitável' após bloqueio da Mastercard

O Banco Central (BC) afirmou, por meio de nota, que a liquidação extrajudicial do Will Bank se tornou "inevitável" depois que a instituição descumpriu a grade de pagamentos com a Mastercard e teve a sua participação bloqueada no arranjo, na última segunda-feira, 19.

"Tornou-se inevitável a liquidação extrajudicial da Will Financeira, em razão do comprometimento da sua situação econômico-financeira, da sua insolvência e do vínculo de interesse evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master S.A., já sob liquidação extrajudicial", diz a nota.