BC diz que liquidação do Will Bank se tornou 'inevitável' após bloqueio da Mastercard
O Banco Central (BC) afirmou, por meio de nota, que a liquidação extrajudicial do Will Bank se tornou "inevitável" depois que a instituição descumpriu a grade de pagamentos com a Mastercard e teve a sua participação bloqueada no arranjo, na última segunda-feira, 19.
"Tornou-se inevitável a liquidação extrajudicial da Will Financeira, em razão do comprometimento da sua situação econômico-financeira, da sua insolvência e do vínculo de interesse evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master S.A., já sob liquidação extrajudicial", diz a nota.
O Will Bank havia sido preservado da liquidação extrajudicial em novembro, quando o BC liquidou o Banco Master e diversas empresas do grupo. O BC entendeu na época que seria adequado impor o Regime de Administração Especial Temporária (Raet) ao Banco Master Múltiplo, seu controlador, devido à possibilidade de uma solução que preservasse o funcionamento.
"Tal solução, contudo, não se mostrou viável", diz a nota do BC. "O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis."