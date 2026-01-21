Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC diz que liquidação do Will Bank se tornou 'inevitável' após bloqueio da Mastercard

O Banco Central (BC) afirmou, por meio de nota, que a liquidação extrajudicial do Will Bank se tornou "inevitável" depois que a instituição descumpriu a grade de pagamentos com a Mastercard e teve a sua participação bloqueada no arranjo, na última segunda-feira, 19.

"Tornou-se inevitável a liquidação extrajudicial da Will Financeira, em razão do comprometimento da sua situação econômico-financeira, da sua insolvência e do vínculo de interesse evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master S.A., já sob liquidação extrajudicial", diz a nota.

O Will Bank havia sido preservado da liquidação extrajudicial em novembro, quando o BC liquidou o Banco Master e diversas empresas do grupo. O BC entendeu na época que seria adequado impor o Regime de Administração Especial Temporária (Raet) ao Banco Master Múltiplo, seu controlador, devido à possibilidade de uma solução que preservasse o funcionamento.

"Tal solução, contudo, não se mostrou viável", diz a nota do BC. "O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis."

