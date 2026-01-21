Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC decreta liquidação extrajudicial do Will Bank, do Master

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank, que estava em Regime de Administração Especial Temporária (Raet) desde novembro, quando foi decretada a liquidação do Banco Master.

A entidade havia sido preservada quando foi decretada a liquidação do Master, pela avaliação de que poderia haver volta dos problemas enfrentados pela instituição, que tinha compradores interessados. O ato desta quarta-feira, 21, assinado pelo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, cita que a liquidação ocorre "por extensão", porque o controle da instituição era exercido pelo Banco Master.

O regulador nomeou como liquidante Eduardo Félix Bianchini, que exerce a mesma função no Master. Ex-servidor do BC, ele já trabalhou em outros oito casos do tipo antes de assumir o controle das instituições de Daniel Vorcaro.

O BC ainda determinou a indisponibilidade de bens de controladores e ex-controladores da Will Financeira: Will Holding Financeira, Master Holding Financeira, 133 Investimentos e Participações, Armando Miguel Gallo Neto, Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen, Felipe Félix Soares e Ricardo Saad Neto.

