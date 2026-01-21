BC decreta liquidação extrajudicial do Will Bank, do Master

O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank, que estava em Regime de Administração Especial Temporária (Raet) desde novembro, quando foi decretada a liquidação do Banco Master.

A entidade havia sido preservada quando foi decretada a liquidação do Master, pela avaliação de que poderia haver volta dos problemas enfrentados pela instituição, que tinha compradores interessados. O ato desta quarta-feira, 21, assinado pelo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, cita que a liquidação ocorre "por extensão", porque o controle da instituição era exercido pelo Banco Master.