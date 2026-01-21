Atividade no Centro-Oeste sobe 2,8% em novembro ante outubro, diz BC; Norte tem maior queda

A atividade econômica no Centro-Oeste brasileiro subiu 2,8% em novembro, na comparação com outubro, na série dessazonalizada, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgado nesta quarta-feira, 21. Além do Centro-Oeste, somente o Sul apresentou desempenho positivo no período. Por outro lado, houve quedas de 0,3% no Sudeste, 0,6% no Nordeste e 1,3% no Norte.

Dos 13 Estados acompanhados pelo BC, nove registraram alta e quatro recuaram no intervalo.

Houve crescimento no Espírito Santo (2,3%), Paraná (1,1%), Minas Gerais (0,6%), Santa Catarina (0,6%), Rio Grande do Sul (0,5%), Pará (0,4%), Amazonas (0,3%), São Paulo (0,1%) e Goiás (0,1%). Em contrapartida, houve recuo no Rio de Janeiro (-2,4%), Bahia (-2,3%), Pernambuco (-0,4%) e Ceará (-0,3%). Comparação com novembro de 2024

De acordo com o BC, a atividade econômica cresceu em todas as cinco regiões do Brasil na comparação entre novembro de 2025 e de 2024. A maior alta, de 2,2%, ocorreu na região Nordeste. Em seguida, aparecem Centro-Oeste (2,0%), Sul (1,9%) , Sudeste (0,8%) e Norte (0,5%). A maioria dos 13 Estados acompanhados pelo BC registrou alta no período. O maior aumento ocorreu no Espírito Santo (6,8%).

Na sequência, aparecem Santa Catarina (3,4%), Rio de Janeiro (3,3%), Goiás (3,1%), Minas Gerais (1,9%), Rio Grande do Sul (1,8%), Bahia (1,7%), Pernambuco (1,1%), Paraná (1,1%), Ceará (0,9%) e Pará (0,4%). Somente houve recuo em dois Estados: São Paulo (-0,7%) e Amazonas (-0,1%). Acumulado