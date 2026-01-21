Antaq publica editais para primeiro leilão portuário de 2026

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) publicou os editais de quatro terminais portuários localizados nas regiões Norte, Nordeste e Sul do país. O certame, o primeiro do ano, será realizado em 26 de fevereiro, na B3, em São Paulo. Ao todo, os quatro arrendamentos devem gerar cerca de R$ 229 milhões em investimentos. O maior montante será destinado ao Terminal MCP01. Localizado no Porto de Santana (AP), tem investimentos estimados em R$ 150,2 milhões e contrato de 25 anos. O terminal desempenha papel importante para o estado do Amapá e para o Arco Norte, sendo destinado especialmente ao escoamento da produção de grãos e de cavaco de madeira.

Já o Terminal NAT01, no Porto de Natal (RN), é focado no escoamento de granéis minerais, especialmente minério de ferro. O local terá concessão de 15 anos e previsão de aporte de R$ 55,17 milhões.

No Porto de Porto Alegre (RS), o Terminal POA26, destinado à movimentação e armazenagem de granel sólido vegetal, receberá R$ 21,13 milhões em investimentos, com arrendamento válido por 10 anos. No Porto de Recife (PE), o terminal marítimo de passageiros TMP Recife tem previsão de investimentos de R$ 2,3 milhões, com prazo de 25 anos de concessão. O projeto visa fortalecer o circuito de cruzeiros do Nordeste, integrando Recife aos terminais de Fortaleza (CE), Maceió (AL) e Salvador (BA). "Esses quatro terminais são estratégicos para suas regiões e para o Brasil e fazem parte de um planejamento que busca ampliar a capacidade logística, atrair investimentos e gerar desenvolvimento regional com segurança jurídica", afirma o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.