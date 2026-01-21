Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aneel suspende operação de uma das turbinas da usina Porto Colômbia, da Axia Energia

Autor Agência Estado
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) suspendeu a operação de uma das turbinas da usina hidrelétrica Porto Colômbia, da Axia Energia (antiga Eletrobras). A decisão foi publicada em despacho no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 21.

A medida atinge a unidade geradora 04, de 80 megawatts (MW), que está indisponível desde março de 2024 para modernização motivada por três ocorrências graves em seu gerador entre dezembro de 2022 e novembro de 2023.

Segundo a área técnica, a Axia postergou por três vezes a previsão de retomada da unidade, e agora estima que o fará em 24 de maio deste ano.

Em nota técnica, a Aneel lembra que, para os casos de indisponibilidade decorrente de modernização, a regra permite expurgo de até 12 meses, mas no caso em específico, o período já foi superado, de modo que foi aplicada a suspensão operacional.

A agência reguladora afirma ainda que a medida não possui viés punitivo e que, tão logo os reparos sejam concluídos e a disponibilidade retomada, a condição de operação comercial poderá ser restabelecida mediante solicitação da empresa.

A usina Porto Colômbia soma 320 MW de potência e fica nas cidades de Planura, em Minas Gerais, e Guaíra, em São Paulo. Ela está operacional desde junho de 1973 e gera a partir do Rio Grande.

