Aneel suspende operação de uma das turbinas da usina Porto Colômbia, da Axia Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) suspendeu a operação de uma das turbinas da usina hidrelétrica Porto Colômbia, da Axia Energia (antiga Eletrobras). A decisão foi publicada em despacho no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 21. A medida atinge a unidade geradora 04, de 80 megawatts (MW), que está indisponível desde março de 2024 para modernização motivada por três ocorrências graves em seu gerador entre dezembro de 2022 e novembro de 2023.

Segundo a área técnica, a Axia postergou por três vezes a previsão de retomada da unidade, e agora estima que o fará em 24 de maio deste ano.