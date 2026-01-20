United Airlines supera em lucro e receita do 4º Trimestre, apesar de impacto do shutdown
A United Airlines teve lucro líquido de US$ 1,04 bilhão no quarto trimestre de 2025, um aumento de 6% ante igual período do ano anterior, conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 20. Ajustado, o lucro diluído por ação da companhia aérea no período foi de US$ 3,10, acima da expectativa de analistas da FactSet, de US$ 2,93.
A receita líquida total teve alta anual de 4,8% no trimestre, a US$ 15,4 bilhões, ligeiramente acima do consenso da FactSet, de US$ 15,37 bilhões.
Em nota, a United Airlines ponderou que o bom desempenho no quarto trimestre aconteceu apesar dos desafios impostos pela paralisação do governo dos EUA, que levou a cancelamentos de voos em novembro. A companhia aérea optou por oferecer reembolsos aos clientes, mesmo aos que não tiveram voos cancelados, o que contribuiu para a maior pontuação mensal de imagem pública já registrada pela United.
Por outro lado, a política voltada ao consumidor, combinada com reservas e custos, levou a um impacto de US$ 250 milhões antes de impostos nos lucros do quarto trimestre.
Às 18h30 (de Brasília), as ações da United Airlines subiam 4,35% no after hours de Nova York.