United Airlines supera em lucro e receita do 4º Trimestre, apesar de impacto do shutdown

A United Airlines teve lucro líquido de US$ 1,04 bilhão no quarto trimestre de 2025, um aumento de 6% ante igual período do ano anterior, conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 20. Ajustado, o lucro diluído por ação da companhia aérea no período foi de US$ 3,10, acima da expectativa de analistas da FactSet, de US$ 2,93.

A receita líquida total teve alta anual de 4,8% no trimestre, a US$ 15,4 bilhões, ligeiramente acima do consenso da FactSet, de US$ 15,37 bilhões.