Trump pode escolher presidente do Fed na próxima semana, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o presidente americano, Donald Trump, pode escolher o próximo presidente do Federal Reserve (Fed) já na próxima semana e, atualmente, quatro candidatos estão na corrida. A declaração foi dada em entrevista para a CNBC nesta terça-feira, 20, à margem do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.

"Qualquer um dos quatro nomes são fortes candidatos", disse. Ainda sobre o Fed, o secretário recusou comentar sobre a investigação do Departamento de Justiça (DoJ) contra o atual chefe do BC, Jerome Powell, mas classificou com um "erro" a presença dele na audiência na Suprema Corte para o caso da diretora Lisa Cook, possivelmente nesta quarta-feira.