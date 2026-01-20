Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump pode escolher presidente do Fed na próxima semana, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o presidente americano, Donald Trump, pode escolher o próximo presidente do Federal Reserve (Fed) já na próxima semana e, atualmente, quatro candidatos estão na corrida. A declaração foi dada em entrevista para a CNBC nesta terça-feira, 20, à margem do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.

"Qualquer um dos quatro nomes são fortes candidatos", disse. Ainda sobre o Fed, o secretário recusou comentar sobre a investigação do Departamento de Justiça (DoJ) contra o atual chefe do BC, Jerome Powell, mas classificou com um "erro" a presença dele na audiência na Suprema Corte para o caso da diretora Lisa Cook, possivelmente nesta quarta-feira.

Bessent alegou que vários funcionários do Fed apresentaram problemas éticos durante gestão de Powell e que, por mais que a política monetária e independência sejam muito importantes, o BC está "perdendo centenas de bilhões" de dólares por ano.

Ele ainda mencionou que a economia americana está no estágio inicial de um boom de produtividade e projetou que a inflação irá cair "substancialmente" neste ano. "Wall Street pode prosperar e a Main Street também pode prosperar. América 'em primeiro lugar' não significa 'América sozinha'", acrescentou.

