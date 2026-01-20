Trump: petrolíferas dos EUA estão preparando 'investimento massivo' na Venezuela
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no período da tarde desta terça-feira, 20, que as petrolíferas norte-americanas estão preparando "investimento massivo" na Venezuela e que passou a gostar do país latino-americano após a captura do ditador Nicolás Maduro e sua destituição do poder.
"Estou amando a Venezuela, eles têm trabalhado com os EUA também", pontuou o republicano em coletiva de imprensa para falar sobre as conquistas de seu primeiro ano de volta à Casa Branca.
Segundo ele, é possível que a ativista María Corina Machado seja envolvida na Venezuela novamente no futuro: "Talvez possamos envolvê-la de alguma forma. Eu adoraria poder fazer isso."
Anteriormente, porém, ele descartou Corina como presidente.
Ao comentar sobre a prisão de imigrantes ilegais e a proteção da fronteira, Trump comentou que começará "em breve" a combater drogas que chegam por via terrestre nos EUA, sem oferecer mais detalhes.