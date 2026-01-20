Taxas de juros acompanham alta do dólar e curva de Treasuries
Os juros futuros acompanham a alta do dólar e dos rendimentos dos Treasuries longos na manhã desta terça-feira, 20, com os olhares dos investidores nas tensões geopolíticas, em especial em relação à intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controle da Groenlândia. A liquidez é bem reduzida e tende a ser prejudicada pela agenda fraca.
Ainda na manhã desta terça, o Tesouro divulga as ofertas para os leilões de NTN-B e LFT, que serão realizados às 11h.
Às 9h16, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,780%, de 13,757% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia para 13,225%, de 13,168%, e o para janeiro de 2031 marcava 13,555%, de 13,483% no ajuste da véspera.