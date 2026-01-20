Taxas de juros acompanham alta do dólar e curva de Treasuries

Os juros futuros acompanham a alta do dólar e dos rendimentos dos Treasuries longos na manhã desta terça-feira, 20, com os olhares dos investidores nas tensões geopolíticas, em especial em relação à intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controle da Groenlândia. A liquidez é bem reduzida e tende a ser prejudicada pela agenda fraca.

Ainda na manhã desta terça, o Tesouro divulga as ofertas para os leilões de NTN-B e LFT, que serão realizados às 11h.