S&P Global rebaixa rating de CSN de BB- para B+, com perspectiva negativa

A S&P Global rebaixou o rating de CSN de BB- para B+. A perspectiva é negativa. Segundo a agência, a avaliação reflete uma chance de um em três de outro rebaixamento nos próximos 12 meses se a ausência de vendas de ativos e o pior desempenho operacional mantiverem a alavancagem acima de 5,0 vezes, enquanto a dívida de curto prazo crescente e os substanciais fluxos de caixa negativos com despesas de capital (capex) e pressão de juros afetam a liquidez.

A CSN anunciou em 14 de janeiro um plano para reduzir sua alavancagem por meio de desinvestimentos. Contudo, na visão da S&P, as incertezas sobre sua execução, cronograma e efeito no fluxo de caixa atualmente superam o potencial positivo.