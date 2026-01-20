Renault faz parceria com Turgis Gaillard para desenvolver drones militares

A montadora francesa Renault anunciou que fará parceria com a contratante militar francesa Turgis Gaillard para fabricar drones.

"A pedido do Ministério das Forças Armadas da França, o Grupo Renault foi convidado a contribuir com sua expertise para o desenvolvimento de uma indústria francesa de drones", disse um porta-voz da Renault nesta terça-feira, 20.