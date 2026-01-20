Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Renault faz parceria com Turgis Gaillard para desenvolver drones militares

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A montadora francesa Renault anunciou que fará parceria com a contratante militar francesa Turgis Gaillard para fabricar drones.

"A pedido do Ministério das Forças Armadas da França, o Grupo Renault foi convidado a contribuir com sua expertise para o desenvolvimento de uma indústria francesa de drones", disse um porta-voz da Renault nesta terça-feira, 20.

"O Grupo Renault possui uma expertise muito procurada em projetar, industrializar e produzir em massa objetos de alta tecnologia, enquanto controla qualidade, custos e prazos", acrescentou a pessoa.

A empresa não divulgou o valor ou a duração do contrato.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

