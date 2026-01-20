Renault faz parceria com Turgis Gaillard para desenvolver drones militares
A montadora francesa Renault anunciou que fará parceria com a contratante militar francesa Turgis Gaillard para fabricar drones.
"A pedido do Ministério das Forças Armadas da França, o Grupo Renault foi convidado a contribuir com sua expertise para o desenvolvimento de uma indústria francesa de drones", disse um porta-voz da Renault nesta terça-feira, 20.
"O Grupo Renault possui uma expertise muito procurada em projetar, industrializar e produzir em massa objetos de alta tecnologia, enquanto controla qualidade, custos e prazos", acrescentou a pessoa.
A empresa não divulgou o valor ou a duração do contrato.
*Fonte: Dow Jones Newswires.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado