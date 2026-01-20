Reino Unido: taxa de desemprego tem alta de 5,1% nos 3 meses até novembro
A taxa de desemprego do Reino Unido subiu 5,1% nos três meses até novembro, mesmo ritmo de alta no trimestre até outubro, segundo dados publicados nesta terça-feira, 20, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. A taxa superou o consenso dos analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que era 5%.
O ONS também informou que o salário semanal médio, excluindo bônus, mostrou acréscimo anual de 4,5%, ante 4,6% nos três meses até outubro.
O ONS estima que houve 155.000 dias de trabalho perdidos devido a conflitos trabalhistas em todo o Reino Unido em novembro de 2025. "Este é o maior número de dias de trabalho perdidos desde janeiro de 2024, com mais da metade dos dias de trabalho perdidos no setor de saúde e assistência social devido às greves dos médicos na Inglaterra", diz o escritório.
* Com informações da Dow Jones Newswires.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente