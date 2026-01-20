Reino Unido: taxa de desemprego tem alta de 5,1% nos 3 meses até novembro

A taxa de desemprego do Reino Unido subiu 5,1% nos três meses até novembro, mesmo ritmo de alta no trimestre até outubro, segundo dados publicados nesta terça-feira, 20, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. A taxa superou o consenso dos analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que era 5%.

O ONS também informou que o salário semanal médio, excluindo bônus, mostrou acréscimo anual de 4,5%, ante 4,6% nos três meses até outubro.