'Países chegaram à conclusão de que precisam construir maior autonomia', diz Carney em Davos
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, comentou que a hegemonia americana fornece estabilidade financeira, "em troca de outros sacrifícios", mas que essa "barganha" não funciona mais, em meio à ruptura da integração global. Em discurso preparado para o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, Carney disse que países estão utilizando tarifas como "armas e vulnerabilidades a serem exploradas", sem se referir diretamente aos EUA.
"A arquitetura da resolução de problemas está sob ameaça. Todos os países chegaram à conclusão de que precisam construir maior autonomia, porque quando as regras não te protegem mais, você precisa se proteger", afirmou.
Para Carney, diante do cenário, a ordem mundial está ameaçada, não voltará a ser a mesma e, por isso, é o momento "de criar uma nova". O premiê canadense ainda afirmou que países não ficam sem poderes sem os EUA, sendo capazes de criar essa "nova ordem" com integridade territorial e soberania. "Vivemos uma guerra com grande rivalidade de poderes em que os fortes acham que podem fazer o que querem e os mais fracos devem sofrer. Compliance não irá mais comprar segurança", afirmou.
Segundo ele, aceitar decisões de outros países mais fortes "simplesmente por aceitar" não é soberania, mas uma "performance de soberania" e, atualmente, há grande rivalidade de poderes entre as nações. "Integridade e regras precisam ser resilientes", acrescentou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente