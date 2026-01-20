'Países chegaram à conclusão de que precisam construir maior autonomia', diz Carney em Davos

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, comentou que a hegemonia americana fornece estabilidade financeira, "em troca de outros sacrifícios", mas que essa "barganha" não funciona mais, em meio à ruptura da integração global. Em discurso preparado para o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, Carney disse que países estão utilizando tarifas como "armas e vulnerabilidades a serem exploradas", sem se referir diretamente aos EUA.

"A arquitetura da resolução de problemas está sob ameaça. Todos os países chegaram à conclusão de que precisam construir maior autonomia, porque quando as regras não te protegem mais, você precisa se proteger", afirmou.