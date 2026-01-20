Ministério projeta ao menos 64 novos voos internacionais até setembro, com turismo em alta

Em 2025, o Brasil encerrou o ano com recorde histórico na chegada de visitantes estrangeiros, somando 9,3 milhões de turistas

O Ministério do Turismo prevê a continuidade do fortalecimento da malha aérea internacional brasileira em 2026, após os fortes resultados de chegada de visitantes estrangeiros no ano passado. Até setembro, estão confirmados ao menos 64 novos voos e 16 frequências adicionais, já autorizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pelas companhias aéreas.

Em 2025, o Brasil encerrou o ano com recorde histórico na chegada de visitantes estrangeiros, somando 9,3 milhões de turistas. "Essa expansão será decisiva para sustentar o crescimento do setor, intensificar o fluxo de visitantes, atrair investimentos e impulsionar a geração de emprego e renda em todo o País", afirma a ministra substituta do Turismo, Fernanda Câmara Norat.