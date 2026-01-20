Mau humor externo por tensão geopolítica entre EUA e Europa contamina Ibovespa

O Ibovespa apresentava queda no início do pregão desta terça-feira, 20, espelhando o mau humor das bolsas internacionais, na esteira das tensões geopolíticas motivas pela ambição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em adquirir a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca. Paralelamente, a Europa ameaça retaliar os EUA com tarifas. O contraponto é a alta do petróleo. Na volta do feriado de Martin Luther King nos EUA, a indicação é de abertura negativa das bolsas norte-americanas, como sugere o recuo acima de 1% dos índices futuros - movimento seguido na Europa. No pré-mercado de Nova York, o destaque é o recuo perto de 2% do Nasdaq, ressalta em nota Luiz Ormeneze, sócio da Manchester Investimentos. O movimento, diz, reflete uma reprecificação do risco político em meios escalados das ascensões comerciais entre Estados Unidos e Europa.

As atenções hoje se concentram no Fórum Econômico em Davos, na Suíça, onde lideranças mundiais já estão presentes, em dia de agenda esvaziada de indicadores. Amanhã, Trump deve discursar. No âmbito das tarifas norte-americanas, fica no radar a possibilidade de a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar as tarifas comerciais impostas por Trump. O representante comercial Jamieson Greer afirmou que o governo pretende substituir rapidamente eventuais tarifas anuladas por novos tributos.