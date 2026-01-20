Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula publica nomeação de Garibe Filho como novo secretário especial do PAC

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou o servidor público Roberto Nami Garibe Filho como novo secretário especial do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A secretaria é vinculada à Casa Civil desde o início do terceiro mandato do presidente. A nomeação foi publicada nesta terça-feira, 20, no Diário Oficial da União.

Garibe Filho assume no lugar de Maurício Muniz, que trabalhou no PAC nesta e em outras gestões petistas. Muniz também já foi ministro da Secretaria de Portos no fim do governo Dilma Rousseff, em 2016.

O novo secretário especial do PAC é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), possui mestrado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP).

