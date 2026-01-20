GSK fecha acordo de compra da Rapt por US$ 2,2 bi para ampliar presença em remédio para alergia

A GSK anunciou nesta terça-feira, 20, a assinatura de um acordo definitivo para a aquisição da Rapt Therapeutics, uma empresa biofarmacêutica da Califórnia em fase clínica, dedicada ao desenvolvimento de novas terapias para pacientes com doenças inflamatórias e imunológicas. A GSK pagará aos acionistas da Rapt Therapeutics US$ 58,00 por ação no fechamento do negócio, totalizando um valor patrimonial estimado em US$ 2,2 bilhões.

A aquisição inclui o ozureprubart, um anticorpo monoclonal anti-imunoglobulina E (IgE) de longa duração, atualmente em fase dois B de desenvolvimento clínico para proteção profilática contra alérgenos alimentares, que são alimentos (proteínas) que desencadeiam reações alérgicas no sistema imunológico.