GM anuncia Thomas Owsianski, ex-Volks, como novo presidente na América do Sul

A General Motors (GM) anunciou nesta terça-feira, 20, que o executivo alemão Thomas Owsianski será, a partir de 1º de fevereiro, o presidente e diretor-geral da companhia na América do Sul, sucedendo a Santiago Chamorro. A transição no comando da GM na região foi anunciada em novembro, quando foi comunicado que Chamorro deixaria o posto. Owsianski volta à GM após ocupar, nos últimos 13 anos, diversas funções de liderança na Volkswagen. Ele assume a GM num momento em que a montadora finaliza a primeira fase dos investimentos de R$ 7 bilhões iniciados no Brasil em 2024, o que inclui o lançamento dos primeiros modelos híbridos produzidos no País. Caberá a ele conduzir a empresa num momento de transição tecnológica, na qual a GM firmou um acordo de cooperação com a coreana Hyundai para dividir custos dos pesados investimentos da eletrificação dos automóveis.

Em nota que anuncia o novo presidente, a GM ressalta que a nomeação de Owsianski acompanha o momento de investimentos relevantes em andamento na América do Sul, com renovação e expansão do portfólio de produtos, avanço da eletrificação e fortalecimento da base industrial.

"A América do Sul tem fundamentos sólidos, uma base industrial cada vez mais competitiva e um enorme potencial de crescimento. Nossos investimentos estão criando as condições para novas fases de expansão do portfólio, adoção de tecnologias avançadas e geração de valor de longo prazo", comentou Rory Harvey, vice-presidente executivo e presidente da GM Global Markets. Segundo Harvey, Thomas Owsianski tem uma trajetória consistente de liderança em múltiplos mercados, assim como um profundo conhecimento da região, para comandar a GM em sua próxima fase de crescimento. O foco, acrescentou, será em competitividade, solidez do negócio e sustentabilidade no longo prazo. O novo presidente da GM na América do Sul tem mais de três décadas de experiência em posições de liderança nas áreas de vendas, marketing e operações no setor automotivo internacional. A montadora ressaltou no anúncio da nomeação a sua capacidade de aliar visão estratégica à execução, assim como o histórico de Owsianski na condução de organizações em ciclos complexos de transformação.