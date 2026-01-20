Gasolina sobe 1,6% e diesel S-10 tem alta de 0,53% na 2ª semana de janeiro, diz pesquisa

A gasolina abriu 2026 em alta de 1,6%, passando de R$ 6,31 para R$ 6,41 o litro, na comparação entre a última semana de dezembro e a segunda semana de janeiro, segundo o Monitor de Preço de Combustível, um estudo mensal elaborado pela Veloe em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O movimento reflete principalmente os reajustes do ICMS no início do ano e marcou um avanço disseminado nos preços dos combustíveis no País.

Em 1º de janeiro, a alíquota específica do ICMS da gasolina foi reajustada para R$ 1,57 por litro, um aumento de 6,8%, enquanto o diesel teve elevação nas alíquotas de R$ 1,12 para R$ 1,17 por litro, um avanço de 4,4%, segundo a Veloe.