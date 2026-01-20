Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,87%

Pontos: 166.276,90

Máxima de +0,98% : 166.468 pontos

Mínima de -0,77% : 163.575 pontos

Volume: R$ 23,39 bilhões

Variação em 2026: 3,2%

Variação no mês: 3,2%

Dow Jones: -1,76%

Pontos: 48.488,59

Nasdaq: -2,39%

Pontos: 22.954,32

Ibovespa Futuro: +0,76%

Pontos: 167.740

Máxima (pontos): 168.065

Mínima (pontos): 164.895

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,92

Variação: +0,94%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,29

Variação: +0,37%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,17

Variação: +1,43%

Ambev ON

Preço: R$ 14,07

Variação: -0,14%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,45

Variação: +0,85%

Vale PNA

Preço: R$ 80,08

Variação: +1,92%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,31

Variação: +0,16%

Vale ON

Preço: R$ 80,08

Variação: +1,92%

Itausa PN

Preço: R$ 12,11

Variação: +1,09%

Global 40

Cotação: 689,703 centavos de dólar

Variação: +1,5%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3800

Venda: R$ 5,3805

Variação: +0,31%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,52

Venda: R$ 5,62

Variação: +0,57%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3784

Venda: R$ 5,3790

Variação: +0,26%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4900

Venda: R$ 5,5900

Variação: +0,78%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: R$ 5,3925

Variação: +0,07%

- Euro

Compra: US$ 1,1723 (às 18h27)

Venda: US$ 1,1724 (às 18h27)

Variação: +0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3010

Venda: R$ 6,3020

Variação: +0,9%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4400

Venda: R$ 6,5460

Variação: +1,77%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,89% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.765,80 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +3,71%

