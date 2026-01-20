Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,87%
Pontos: 166.276,90
Máxima de +0,98% : 166.468 pontos
Mínima de -0,77% : 163.575 pontos
Volume: R$ 23,39 bilhões
Variação em 2026: 3,2%
Variação no mês: 3,2%
Dow Jones: -1,76%
Pontos: 48.488,59
Nasdaq: -2,39%
Pontos: 22.954,32
Ibovespa Futuro: +0,76%
Pontos: 167.740
Máxima (pontos): 168.065
Mínima (pontos): 164.895
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,92
Variação: +0,94%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,29
Variação: +0,37%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,17
Variação: +1,43%
Ambev ON
Preço: R$ 14,07
Variação: -0,14%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,45
Variação: +0,85%
Vale PNA
Preço: R$ 80,08
Variação: +1,92%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,31
Variação: +0,16%
Vale ON
Preço: R$ 80,08
Variação: +1,92%
Itausa PN
Preço: R$ 12,11
Variação: +1,09%
Global 40
Cotação: 689,703 centavos de dólar
Variação: +1,5%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3800
Venda: R$ 5,3805
Variação: +0,31%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,52
Venda: R$ 5,62
Variação: +0,57%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3784
Venda: R$ 5,3790
Variação: +0,26%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4900
Venda: R$ 5,5900
Variação: +0,78%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,3925
Variação: +0,07%
- Euro
Compra: US$ 1,1723 (às 18h27)
Venda: US$ 1,1724 (às 18h27)
Variação: +0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3010
Venda: R$ 6,3020
Variação: +0,9%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4400
Venda: R$ 6,5460
Variação: +1,77%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,89% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.765,80 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +3,71%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente