Eve atinge US$ 1,2 bi em financiamentos para 'carro voador' após nova captação de US$ 150 mi

A Eve, subsidiária da Embraer, anunciou mais uma captação para acelerar o desenvolvimento da aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). A empresa levantou US$ 150 milhões junto a cinco instituições financeiras: Itaú, Banco do Brasil, Citibank e Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Com essa transação, o financiamento total da Eve atinge US$ 1,2 bilhão, consolidando a empresa como uma das mais capitalizadas do setor de eVTOL. Ao longo dos últimos anos, outras fabricantes de "carros voadores" ficaram pelo caminho ao enfrentarem problemas financeiros.

Em nota, a subsidiária da Embraer afirma que o empréstimo, com prazo de cinco anos, "reforçando a forte confiança do mercado na visão estratégica e no plano de longo prazo da Eve".