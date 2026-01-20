Em Davos, Lutnick diz que EUA voltariam a tarifar Europa em caso de retaliação

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse nesta terça-feira (20) que o governo norte-americano voltaria a tarifar ainda mais os países europeus em caso de uma possível retaliação do bloco. O presidente americano Donald Trump inicialmente anunciou tarifas a oito países do continente, válidas a partir de fevereiro, enquanto não se resolver a questão da Groenlândia.

"As trocas mútuas de tarifas resultariam numa conversa de Trump com Von der Leyen presidente da Comissão Europeia, como da última vez. Os EUA são aliados da Europa e do Reino Unido, isso não significa que não se possa discordar, mas não muda o fundamental de que os EUA sabem quem são seus aliados", disse Lutnick durante um painel no Fórum Econômico Mundial de Davos. Para ele, as discussões tarifárias terminarão "de uma maneira razoável".