Em Davos, diretora-geral do FMI alerta para efeito da IA nas economias avançadas e emergentes

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que 60% dos empregos em economias avançadas são tocados pela inteligência artificial (IA), enquanto o número cai para cerca de 25% em economias emergentes. A declaração foi dada em painel no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta terça-feira, 20. Como resultado, em média, cerca de 40% dos empregos são atingidos pela tecnologia, segundo ela.

De acordo com Georgieva, países de baixa e média renda estão "muito atrás" em quatro categorias que avaliam o preparo das nações para lidar com a IA, que inclui: infraestrutura física, habilidades no mercado de trabalho, regulamentação e ética, e difusão (impacto real da IA na economia).