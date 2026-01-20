Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em Davos, Bessent diz ver economia dos EUA 'muito forte' e 'provavelmente se acelerando'

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, avaliou, ao participar de painel no Fórum Econômico Mundial de Davos, nesta terça-feira, 19, a economia norte-americana como "muito forte" e afirmou que ela "provavelmente está se acelerando". Ele disse ainda que a receita de tarifas desde abril do ano passado é na casa de centenas de milhões de dólares e que o país está no caminho de reduzir o déficit para 3% do Produto Interno Bruto (PIB) até o final do mandato do presidente do país, Donald Trump.

Dentre outras conquistas da atual administração na visão dele, o secretário mencionou a desregulamentação, classificou os EUA como "o melhor lugar do mundo" para construção de fábricas e citou a independência energética de Washington.

"Tivemos mais participação estrangeira em títulos do Tesouro do que nunca", afirmou ele.

Por outro lado, Bessent criticou empresas contratadas pela indústria de defesa e disse que elas "decepcionaram" o povo americano.

Tags

EUA

