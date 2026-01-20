Dólar sobe ante real, mas cai contra pares fortes diante tensão EUA-Europa

A terça-feira, 20, foi marcada pela saída de fluxo de ativos americanos, decorrente do aumento na tensão entre Estados Unidos e União Europeia por conta da Groenlândia, mas o real não conseguiu firmar uma apreciação. Depois de tocar R$ 5,40 (+0,83%) pela manhã com relatos de recompras de hedge de investidores estrangeiros já posicionados em carry trade, o dólar à vista chegou a tocar mínima a R$ 5,35 (-0,08%) no início da tarde por um fluxo pontual que coincidiu com o Ibovespa ganhando força, inclusive renovando recorde histórico intradia. Por fim, contudo, a divisa americana voltou a ganhar terreno e encerrou em alta de 0,31%, a R$ 5,3805.

"Estamos sofrendo com a volatilidade externa por conta da tensão entre Estados Unidos e Europa. Não se sabe o tamanho da briga e há dúvidas sobre o quão imediata será, já que Trump até então postergava muito para aplicar tarifas - como visto no caso com China e Brasil", comenta o economista-chefe da BGC Liquidez, Felipe Tavares. Ele nota, contudo, que de segunda para terça a tensão vem se intensificando de ambos os lados.

O Parlamento Europeu suspenderá o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, em meio as crescentes tensões envolvendo a Groenlândia, segundo a mídia internacional. Além disso, a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, afirmou que "a soberania não é moeda de troca" e que "nenhuma ameaça ou tarifa mudará o fato de que a Groenlândia pertence ao seu povo". Já Trump ameaçou impor tarifas de 200% a vinhos e champanhes franceses, como medida de retaliação à recusa do presidente francês, Emmanuel Macron, de integrar o recém-proposto "Conselho da Paz", uma iniciativa liderada por Trump que tem por objetivo abordar conflitos globais, começando pela Faixa de Gaza, mas que tem causado controvérsia por incluir líderes autocratas e potencialmente esvaziar o papel das Nações Unidas. "Acho que o mercado está tenso, de que tarifas podem começar mais rápido do que se esperava", diz Tavares.