Dirigente do BCE pede calma ante tensões comerciais e vê inflação contida na Europa

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da França, François Villeroy de Galhau, afirmou que autoridades monetárias devem manter a cautela diante do atual ambiente global. Segundo ele, "devemos seguir calmos durante as tensões comerciais" e "avaliar todos os possíveis efeitos das novas tarifas dos EUA". As declarações foram feitas nesta terça-feira em entrevista à Bloomberg TV, às margens do Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Villeroy disse que o BCE está "em uma boa posição de política monetária" e avaliou que os impactos inflacionários na Europa tendem a ser limitados. "Espero um efeito mais contido da inflação na Europa", afirmou, acrescentando que "os riscos de baixa para os preços são tão importantes quanto os de alta". Ele também destacou que, caso necessário, a autoridade monetária reagirá a mudanças persistentes no cenário. "O BCE se adaptaria a um desvio mais duradouro da inflação em relação à meta de 2%", disse.