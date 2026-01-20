Davos: EUA são boa conexão, mas precisamos de China, Índia e Mercosul, diz premiê do Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que os EUA são uma "boa conexão", mas ressaltou a importância de outros países e blocos econômicos emergentes, incluindo a China, Índia, Tailândia e o Mercosul. A declaração foi dada em discurso preparado para o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta terça-feira (20).

"É um erro não ter rede forte de conexões na economia global. Estamos calibrando nossas relações para que reflitam nossos valores", defendeu, ao mencionar negociação de acordos comerciais firmados e em andamento com os citados.