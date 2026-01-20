Correção: Proposta de CPI do Master no Senado atinge assinaturas e amplia pressão em Alcolumbre

A matéria divulgada anteriormente, na segunda-feira, 19, continua incorreções. Na lista com os nomes dos parlamentares, o partido do senador Marcos Rogério foi registrado incorretamente. O correto é PL-RO, e não PT-SE. No título, foi mencionado "proposta de CPMI", mas o correto é proposta de CPI". Segue o texto com a informação correta e o ajuste no título. O Senado atingiu nesta segunda-feira, 19, o número de assinaturas necessárias para instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dedicada a apurar crimes e fraudes cometidos pelos operadores do liquidado Banco Master. A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) e conta com 42 assinaturas, 25 a mais do que o mínimo necessário - um terço do Senado.

A proposta no Senado amplia a pressão sobre o presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que já tem sob a sua mesa uma proposta de CPI mista (CPMI) com o número necessário de assinaturas exigido por lei.

A diferença entre as duas propostas é que abertura da CPMI depende da leitura do requerimento numa sessão do Congresso Nacional, quando se reúnem deputados e senadores sob a liderança de Alcolumbre. Já a proposta de Girão pode ser lida pelo presidente da Casa Alta já na primeira sessão deliberativa do ano, prevista para o próximo dia 1.º de fevereiro. Uma vez atingido o número necessário de assinaturas, cabe ao presidente do Senado ou da Câmara ler o requerimento de instalação da Comissão e designar um presidente para chefiar os trabalhos do colegiado. As denúncias crescentes relacionadas ao Banco Master e as decisões controversas tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso têm feito com que Alcolumbre seja cada vez mais cobrado pelos seus pares para abrir uma CPI ou uma CPMI. O presidente do Senado tem adotado o silêncio como estratégia no período em que o Congresso está em recesso.

Além da proposta de CPI no Senado, uma CPMI é pleiteada pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ), que já reuniu mais de 197 assinaturas - 26 a mais do que o mínimo necessário para instalação do colegiado. Uma outra proposta de CPMI patrocinada pelas deputadas federais Heloísa Helena (PSOL-RJ) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS) segue na fase de coleta de apoios, assim como a iniciativa do deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) para que a Câmara crie uma comissão de investigação do caso. Veja a lista de senadores que assinaram a proposta de CPI do Banco Master no Senado Alessandro Vieira (MDB-SE);

Espiridião Amin (PP-ES); Astronauta Marcos Pontes (PL-SP); Márcio Bittar (PL-AC);

Cleitinho (Republicanos-MG); Damares Alves (Republicanos-DF); Flávio Arns (PSB-PR);