Correção: PicPay estreia na Nasdaq dia 29 e pode chegar à bolsa dos EUA valendo US$ 2,6 bi

A matéria publicada anteriormente continha uma imprecisão no sexto parágrafo. Citi, Bank of America e RBC Capital são os coordenadores globais do IPO, dos quais Citi é o líder. Segue versão corrigida. Os detalhes da esperada oferta de ações do banco digital PicPay na Nasdaq foram anunciados formalmente nesta terça-feira, 20, em documento aos reguladores dos Estados Unidos. A fintech deve se listar na bolsa norte-americana no próximo dia 29, em uma oferta que pode movimentar entre US$ 2,2 bilhões a US$ 2,6 bilhões, dependendo a que preço sair na faixa proposta.

O intervalo de preço das ações sinalizado aos investidores vai de US$ 16 a US$ 19. A definição do preço será já na semana que vem, dia 28. As apresentações para investidores (roadshows) começam nesta terça-feira, em Nova York.

A captação do PicPay pode ficar em US$ 400 milhões se preço sair no centro da faixa ou US$ 500 milhões se sair no topo da faixa. A oferta será de 26,3 milhões de ações, cerca de 21% da companhia. Com isso, a J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, continuará no controle do PicPay. Como já anunciado no primeiro prospecto, no último dia 5, que ainda não tinha números e preços, a operação já nasce ancorada, ou seja, com pedido firme de compra, com US$ 75 milhões do fundo Bycicle, de Marcelo Claure, ex-gestor do Softbank e que também investiu no Nubank e no Inter. Claure, aliás, está no Fórum Econômico Mundial esta semana.

A operação, o primeiro IPO brasileiro em Nova York desde o Nubank em dezembro de 2021, tem como coordenadores globais Citi (líder), Bank of America e RBC. Além do PicPay, o Agibank também protocolou, na semana passada, pedido para abertura de capital nos Estados Unidos, após ter firmado acordo com o INSS que permitiu a retomada da concessão de crédito consignado a beneficiários da Previdência. O banco digital planeja negociar ações na Bolsa de Nova York (Nyse). Em 2021, o PicPay já havia submetido à SEC pleito para IPO, mas adiou o processo sucessivamente em meio a incertezas sobre governança. No prospecto mais recente, a fintech admite enfrentar riscos de reputação por conta das múltiplas investigações criminais e civis envolvendo os irmãos Batista. A empresa diz cumprir as obrigações previstas na Justiça, mas reconhece que eventuais novas acusações ou processos poderiam prejudicar "materialmente" a estratégia de negócios, a capacidade de fazer novas transações e o valor das ações do PicPay.