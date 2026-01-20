China retira proibição de importação sobre frango do RS 1 ano e meio após Newcastle

Passados um ano e seis meses, a China voltará a comprar frango proveniente do Rio Grande do Sul. A Administração-Geral das Alfândegas do país (GACC) retirou a suspensão da importação de frango gaúcho. Em comunicado publicado na sua página oficial, o governo chinês afirmou que "com base nos resultados da análise de risco" as restrições da Doença de Newcastle no Rio Grande do Sul, no Brasil, serão suspensas a partir do anúncio", datado de 16 de janeiro. O anúncio foi emitido em conjunto pela GACC e pelo Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais. A reabertura do mercado chinês ao frango proveniente do Rio Grande do Sul foi comunicada também pelo governo chinês ao governo brasileiro.

A informação foi confirmada ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua.

A suspensão sobre as indústrias gaúchas estava relacionada à ocorrência de doença de Newcastle, após o caso registrado em julho de 2024 em um aviário em Anta Gorda, no Estado. Com a medida, o frango produzido no Estado desde a última sexta-feira, 16, poderá ser exportado ao mercado chinês. Com a medida, oito frigoríficos gaúchos voltam a acessar o mercado chinês com exportações de carne de frango e derivados:

- Cooperativa Central Aurora Alimentos, de Erechim (SIF 68); - BRF S.A., de Serafina Corrêa (SIF 103); - Cooperativa Languiru Ltda, de Westfalia (SIF 730);

- JBS Aves Ltda, de Passo Fundo (SIF 922); - Companhia Minuano de Alimentos, de Lajeado (SIF 1661); - BRF S.A., de Marau (SIF 2014);

- JBS Aves Ltda, de Montenegro (SIF 2032); e - Agrosul Agroavícola Indústrial S/A, de São Sebastião do Caí (SIF 4017). Estas unidades ainda constam como desabilitadas no sistema de Registro de Empresas Importadoras de Alimentos da China, gerido pela GACC, Ciferquery SingleWindow.