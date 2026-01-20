China: PBoC mantém principais taxas de juros (LPRS) inalteradas

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve as principais taxas de juros inalteradas, segundo comunicado oficial divulgado na terça-feira, 20. A taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 1 ano foi mantida em 3%, enquanto a de 5 anos permaneceu em 3,5%. Ambas as taxas estão no mesmo nível desde maio, quando Pequim anunciou medidas de estímulo para apoiar a economia diante do enfraquecimento da atividade e do aumento das tensões comerciais com os Estados Unidos.

*Com informações da Dow Jones Newswires.