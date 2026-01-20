Bolsas europeias recuam com geopolítica e à espera de reunião em Davos; ações de defesa caem

São Paulo, 20/01/2026 - As bolsas europeias operam em queda, estendendo as perdas da segunda-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, reiterar sua posição de que a Groenlândia é fundamental para a segurança dos EUA e do Ártico. Na madrugada desta terça-feira, Trump disse que concordou em participar de uma reunião com líderes europeus em Davos, na Suíça.

Por volta das 7h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 cedia 1,29%, a 599,26 pontos. A Bolsa de Londres marcava baixa de 1,13%, a de Paris cedia 1,17% e a de Frankfurt perdia 1,35%. O mercado de Milão tinha queda de 1,27% e o de Lisboa, por sua vez, marcava perda de 1,34%. Madri recuava 1,33%.

Os mercados se acostumaram com um padrão de escalada e desescalada por parte do governo Trump. Na da Challenger, em relação à questão da soberania da Groenlândia, os mercados parecem apostar que Trump recuará e que outros líderes mundiais intervirão e farão o possível para evitar riscos.

Além da disputa pela Groenlândia, a Rússia bombardeou a Ucrânia com mais de 300 drones e mísseis balísticos e de cruzeiro em seu mais recente ataque noturno à rede elétrica ucraniana, disse o presidente Volodymyr Zelenskyy nesta terça-feira.

Mas as ações de defesa parecem refletir uma possível distensão. A Rheinmetall cedia 1,51% em Frankfurt. A Leonardo recuava 2,2% em Milão.