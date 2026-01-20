Bolsas de NY fecham em queda de quase 2%, em volta de feriado e repercutindo Groenlândia

As bolsas de Nova York fecharam em baixa intensa nesta terça-feira, 20, retornando do feriado de Martin Luther King, que manteve os mercados sem operações na segunda-feira nos Estados Unidos. Investidores repercutem tensões entre Washington e aliados europeus, que deflagraram aversão a risco global e penalizaram principalmente o setor de tecnologia. O Dow Jones caiu 1,76%, aos 48.488,59 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com queda de 2,06% aos 6.796,86 pontos e o Nasdaq teve baixa de 2,39%, aos 22.954,32 pontos.

Os mercados reagiram, mas claramente há espaço para movimentos maiores se a retórica se intensificar ainda mais, avalia o Deutsche Bank. Na segunda, o presidente Donald Trump se recusou a descartar o uso da força para tomar a Groenlândia, o que alimentou crescentes temores de algum tipo de escalada comercial retaliatória por parte da Europa, com declarações cada vez mais contundentes de diversas autoridades, pontua o banco alemão.

O CEO da 3M, Bill Brown, disse que as tarifas ameaçadas por Trump sobre oito nações europeias podem se traduzir em um "impacto de US$ 30 milhões, US$ 40 milhões este ano" para o lucro da fabricante de materiais em 2026. As ações da companhia recuaram 6,98%, em dia que contou ainda com a publicação de seus balanço. A situação se complica com a iminente decisão da Suprema Corte sobre as tarifas, que pode acabar restringindo ainda mais a margem de manobra de Trump em relação ao tema, embora o Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, tenha reiterado que o governo está preparado para usar medidas alternativas, se necessário. Entre outros destaques, ações de tecnologia caíram em bloco, penalizando principalmente a Nvidia e outras integrantes das "Sete Magníficas" - como Apple, Amazon e Meta. Exceção, a Intel - recentemente apoiada pelo governo dos EUA - subiu 3,41%.