Bolsas da Europa fecham em queda com tensões geopolíticas e comerciais por Groenlândia

As bolsas da Europa fecharam esta terça-feira, 20, em queda, em um ambiente marcado pela cautela diante do agravamento das tensões geopolíticas e comerciais entre EUA e Europa. O noticiário envolvendo a Groenlândia voltou a pesar no apetite por risco, enquanto o mercado também acompanhava desdobramentos diplomáticos em Davos, o que reforçou movimentos defensivos ao longo do dia. Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,67%, a 10.126,78 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 1,08%, a 24.689,67 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,61%, a 8.062,58 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 1,07%, a 44.713,46 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 1,50%, a 17.400,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 1,14%, a 8.463,77 pontos. As cotações são preliminares.

Investidores reagiram às reiteradas ameaças do presidente dos EUA de impor tarifas a países europeus ligados à disputa em torno da Groenlândia. Para a Challenger, o mercado ainda aposta em uma saída negociada e em um eventual recuo de Washington, o que tem limitado movimentos mais bruscos. O Lombard Odier afirma que as ameaças tarifárias ligadas à ilha dinamarquesa podem elevar o prêmio de risco geopolítico nos mercados europeus, a depender do grau de escalada da disputa comercial EUA-UE. Ainda assim, a instituição ressalta que seu cenário-base não contempla a entrada em vigor dessas tarifas, avaliando que o bloco nesta terça tem mais instrumentos e incentivo político para reagir.