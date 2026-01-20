BoE: Bailey diz que reação do mercado às tensões sobre a Groenlândia tem sido contida

Os investidores reagiram de forma menos dramática do que o esperado às ameaças de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a Europa em torno do governo da Groenlândia, mas os formuladores de política precisarão acompanhar de perto os desdobramentos, afirmou o presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey. Falando a parlamentares nesta terça-feira, 20, Bailey disse ainda que ele e outros presidentes de bancos centrais deram o passo "sem precedentes" de publicar uma declaração em apoio ao presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, devido ao papel central do dólar americano no sistema financeiro global.

No sábado, o presidente Donald Trump afirmou que imporia tarifas de 10% sobre importações de vários países europeus a partir de 1º de fevereiro, em um esforço para pressionar a Dinamarca a vender a Groenlândia aos EUA, com elevação das alíquotas para 25% em junho.