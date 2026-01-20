Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Berkshire Hathaway pode vender ações da Kraft Heinz

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Berkshire Hathaway pode vender ações de sua participação acionária de US$ 7,8 bilhões na Kraft Heinz, de acordo com um prospecto arquivado na noite desta terça-feira na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

A primeira página do prospecto diz que a Berkshire, que recebeu a participação acionária na Kraft Heinz como parte de uma fusão entre Kraft e Heinz em 2015, pode "oferecer para vender de tempos em tempos" ações dessa participação. Atualmente, a Berkshire detém participação de 27,5% na empresa de alimentos - ou 325,4 milhões de ações.

Às 21h05 (de Brasília), as ações da Kraft Heinz caíam 4,68% no after hours de Nova York. A Berkshire era cotada estável no mesmo horário.

*Com informações da Dow Jones Newswires

