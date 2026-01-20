Berkshire Hathaway pode vender ações da Kraft Heinz

A Berkshire Hathaway pode vender ações de sua participação acionária de US$ 7,8 bilhões na Kraft Heinz, de acordo com um prospecto arquivado na noite desta terça-feira na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

A primeira página do prospecto diz que a Berkshire, que recebeu a participação acionária na Kraft Heinz como parte de uma fusão entre Kraft e Heinz em 2015, pode "oferecer para vender de tempos em tempos" ações dessa participação. Atualmente, a Berkshire detém participação de 27,5% na empresa de alimentos - ou 325,4 milhões de ações.