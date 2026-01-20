Aneel aprova aumento médio de 24,13% nas tarifas dos consumidores da Roraima Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 20, o Reajuste Tarifário Anual (RTA) das tarifas da Roraima Energia, com aumento médio de 24,13% para os consumidores da distribuidora. O novo patamar valerá a partir do próximo dia 25.

Na divisão por grupos de consumidores, a maior elevação foi para aqueles conectados em alta tensão, como grandes indústrias e empresas.