Aneel aprova aumento médio de 24,13% nas tarifas dos consumidores da Roraima Energia
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 20, o Reajuste Tarifário Anual (RTA) das tarifas da Roraima Energia, com aumento médio de 24,13% para os consumidores da distribuidora. O novo patamar valerá a partir do próximo dia 25.
Na divisão por grupos de consumidores, a maior elevação foi para aqueles conectados em alta tensão, como grandes indústrias e empresas.
Para esse segmento, o aumento médio será de 28,93%. Já os consumidores conectados em baixa tensão, sobretudo residenciais, o acréscimo nas tarifas será de 22,90%.
Os porcentuais maiores são justificados pelo avanço dos encargos setoriais vinculados na conta de luz, bem como a alta do custo de transporte de energia elétrica e os custos financeiros para a distribuidora. A Roraima Energia é sediada na cidade de Boa Vista (RR).
A concessionária atende aproximadamente 218 mil unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de R$ 844 milhões.