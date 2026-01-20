Alemanha: PPI tem queda anual de 2,5% em dezembro e recua 0,2% ante novembro

O índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha teve queda de 2,5% em dezembro ante igual mês de 2024, segundo dados divulgados pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Em dezembro de 2025, a queda nos preços da energia (-9,7%) continuou sendo o principal motivo para o declínio anual nos preços ao produtor. Na comparação com novembro, o indicador apontou recuo de 0,2%. Na média de 2025, o PPI alemão apresentou baixa de 1,2% ante 2024.