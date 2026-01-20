3M tem lucro ajustado por ação de US$ 1,83 no 4º trimestre

A 3M informou que registrou lucro por ação ajustado de US$ 1,83 no quarto trimestre de 2025, o que representou aumento de 9% no comparativo anual, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (20). O resultado da multinacional americana ficou acima do consenso da FactSet, de US$ 1,80.

A receita líquida da 3M totalizou US$ 6,1 bilhões no trimestre, um crescimento de 2,1% no comaprativo anual.