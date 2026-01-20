3M tem lucro ajustado por ação de US$ 1,83 no 4º trimestre
A 3M informou que registrou lucro por ação ajustado de US$ 1,83 no quarto trimestre de 2025, o que representou aumento de 9% no comparativo anual, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (20). O resultado da multinacional americana ficou acima do consenso da FactSet, de US$ 1,80.
A receita líquida da 3M totalizou US$ 6,1 bilhões no trimestre, um crescimento de 2,1% no comaprativo anual.
A empresa, que produz fitas adesivas e Post-its, projetou guidance para o lucro ajustado por ação em 2026 na faixa entre US$ 8,50 a US$ 8,70. Em 2025, o resultado anual foi de US$ 8,06, uma alta de 10% sobre o ano anterior.
Às 8h50 (de Brasília), a ação da 3M cedia 1,05% no pré-mercado em Nova York em dia tenso nos mercados com fatores geopolíticos. A perda é inferior ao dos principais índices futuros de Wall Street. O Dow Jones futuro recuava 1,31% no mesmo horário.
*Com informações da Dow Jones Newswires.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente