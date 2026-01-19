Zurich propõe comprar Beazley por 7,67 bi de libras, com prêmio de 56% por ação
O Zurich Insurance Group informou ter apresentado uma proposta para adquirir a seguradora Beazley, listada em Londres, por 7,67 bilhões de libras. Segundo a Zurich, a oferta - divulgada nesta segunda-feira - prevê o pagamento de 1.280 pence por ação, o que representa um prêmio de 56% sobre o preço de fechamento de 820 pence na sexta-feira.
A companhia afirmou que a proposta sucede uma abordagem anterior, feita em 4 de janeiro, que avaliava a Beazley em 1.230 pence por ação.
A Zurich acrescentou que uma eventual combinação dos negócios daria origem a uma seguradora especializada com cerca de US$ 15 bilhões em prêmios brutos emitidos.
Pelas regras do Painel de Aquisições do Reino Unido, a Zurich tem até 16 de fevereiro para formalizar a oferta de compra pela Beazley ou se retirar do processo. Fonte: Dow Jones Newswires.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado