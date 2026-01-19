Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zurich propõe comprar Beazley por 7,67 bi de libras, com prêmio de 56% por ação

Zurich propõe comprar Beazley por 7,67 bi de libras, com prêmio de 56% por ação

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Zurich Insurance Group informou ter apresentado uma proposta para adquirir a seguradora Beazley, listada em Londres, por 7,67 bilhões de libras. Segundo a Zurich, a oferta - divulgada nesta segunda-feira - prevê o pagamento de 1.280 pence por ação, o que representa um prêmio de 56% sobre o preço de fechamento de 820 pence na sexta-feira.

A companhia afirmou que a proposta sucede uma abordagem anterior, feita em 4 de janeiro, que avaliava a Beazley em 1.230 pence por ação.

A Zurich acrescentou que uma eventual combinação dos negócios daria origem a uma seguradora especializada com cerca de US$ 15 bilhões em prêmios brutos emitidos.

Pelas regras do Painel de Aquisições do Reino Unido, a Zurich tem até 16 de fevereiro para formalizar a oferta de compra pela Beazley ou se retirar do processo. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar