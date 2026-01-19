Von der Leyen: tarifas de Trump vão contra interesses comerciais da UE e dos EUA
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta segunda-feira, 19, a uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA que as novas tarifas relacionadas a questão da Groenlândia vão contra os interesses comerciais e de investimentos de ambos. A reunião com os legisladores aconteceu nos arredores do Fórum Econômico Mundial, em Davos.
"Discutimos o comércio e os investimentos transatlânticos", disse a presidente do braço executivo da União Europeia (UE), em publicação no X após o encontro.
Von der Leyen também disse que reiterou às autoridades dos EUA a necessidade de respeitar a soberania da Groenlândia e da Dinamarca, afirmando que esse ponto é fundamental para a relação entre europeus e americanos.
No sábado, o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 10% a oito países da região para pressionar a aquisição da ilha autônoma.
"A União Europeia continua pronta para trabalhar em estreita colaboração com os Estados Unidos, a Otan e outros aliados, em cooperação próxima com a Dinamarca, para avançar nossos interesses comuns de segurança", defendeu ela.
Sobre a Ucrânia, Von der Leyen disse que o encontro com as autoridades visou a busca por uma "paz justa e duradoura" na região e frisou a importância das boas relações da UE com os Estados Unidos para firmar garantias de segurança.