Von der Leyen: tarifas de Trump vão contra interesses comerciais da UE e dos EUA

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta segunda-feira, 19, a uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA que as novas tarifas relacionadas a questão da Groenlândia vão contra os interesses comerciais e de investimentos de ambos. A reunião com os legisladores aconteceu nos arredores do Fórum Econômico Mundial, em Davos. "Discutimos o comércio e os investimentos transatlânticos", disse a presidente do braço executivo da União Europeia (UE), em publicação no X após o encontro.

Von der Leyen também disse que reiterou às autoridades dos EUA a necessidade de respeitar a soberania da Groenlândia e da Dinamarca, afirmando que esse ponto é fundamental para a relação entre europeus e americanos.