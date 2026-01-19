Taxas de juros rondam estabilidade e dólar traz viés de alta

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 19, com viés de alta em linha com o dólar, em dia de agenda fraca. A liquidez tende a ser reduzida diante do feriado nos Estados Unidos, que mantém o mercado de Treasuries fechado. Na sexta-feira, 16, os juros fecharam em alta. Às 9h16, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,820%, de 13,807% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 13,230%, de 13,211%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,525%, de 13,511% no ajuste de sexta-feira.