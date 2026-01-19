Taxas de juros futuras têm recuo modesto em dia de liquidez baixa e feriado nos EUA

Na semana passada, marcada por divulgação de dados mais fortes que o previsto de atividade econômica por aqui e discussões sobre o timing e orçamento total do aguardado ciclo de afrouxamento monetário, os juros intermediários e longos chegaram a abrir cerca de 15 pontos-base. O dia foi de ajuste de posições para realizar lucros e teve como condutor, ainda que não tão expressivo, a melhora das expectativas inflacionárias de prazo mais curto no boletim Focus.

Com volume reduzido nos negócios devido ao feriado de Martin Luther King Jr., celebrado nesta segunda-feira, 19, nos Estados Unidos, e fluxo escasso de notícias e indicadores domésticos, os juros futuros negociados na B3 devolveram parte dos prêmios acumulados nos últimos três pregões, que foram de elevação.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedeu de 13,807% no ajuste anterior para 13,76%. O DI para janeiro de 2029 recuou de 13,211% no ajuste de sexta-feira a 13,17%. O DI para janeiro de 2031 ficou em 13,48%, vindo de 13,511% no ajuste precedente.

Sem a referência do mercado de Treasuries, fechado nesta segunda, o Focus representou a única novidade com potencial para aliviar as taxas futuras, afirmou João Freitas, estrategista de investimentos do Santander. "Na ausência de outros gatilhos, a percepção é que esse caminhar para baixo nas projeções para 2026 pode virar revisão para o horizonte relevante", avalia. "Foi a segunda semana seguida de queda do IPCA para este ano, que está caminhando para o centro da meta", de 3%, comentou.

O relatório do Banco Central mostrou nova redução na mediana de estimativas para a alta do IPCA em 2026, que cedeu de 4,05% para 4,02%. O ajuste para este ano, no entanto, ainda não foi suficiente para aliviar as expectativas do consenso de mercado para 2027 e 2028, que seguem paradas em 3,80% e 3,50% pela ordem. A mediana para a Selic ao fim do ano permanece em 12,25% para 2026 e 10,5% para 2027, mas subiu para o ano seguinte, de 9,88% para 10%. Há um mês, esse número estava em 9,75%.

"Projeções inflacionárias para a janela móvel de 13 a 24 meses também mostraram uma pequena queda", observa a equipe econômica da BuysideBrazil em relatório. A consultoria aponta que, enquanto a mediana para o indicador oficial de inflação do ano atual diminuiu 14 pontos-base desde a reunião de dezembro do Comitê de Política Monetária (Copom), as estimativas para os três anos seguintes ficaram no mesmo patamar desde então.