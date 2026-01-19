Superintendência-Geral do Cade aprova aquisição da Suri pela Totvs Large

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Totvs Large Enterprise da totalidade do capital social da Chatbot Maker (Suri). O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o negócio é avaliado em R$ 28 milhões. Adicionalmente, o contrato prevê o pagamento de preço de compra complementar (earn-out), sujeito ao cumprimento de determinadas condições.