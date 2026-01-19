Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Produção industrial da China e varejo avançam em dezembro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A produção industrial da China cresceu 5,2% em dezembro, na comparação anual, informou nesta segunda-feira (19) o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS). O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 4%. O desempenho também foi mais positivo do que o registrado em novembro (4,8%).

Já as vendas no varejo chinês avançaram 0,9% em dezembro, na comparação anual, e ficaram abaixo da expectativa de 1,4% de alta dos analistas ouvidos pela FactSet. O resultado do último mês do ano representa ainda uma desaceleração em relação a novembro, quando houve expansão de 1,3%.

Na comparação mensal, a produção industrial da China avançou 0,49% em dezembro em relação a novembro, enquanto as vendas no varejo recuaram 0,12% na mesma base de comparação.

Já os investimentos em ativos fixos tiveram recuo anual de 3,8% entre janeiro e dezembro de 2025. O resultado reverteu a alta de 3,2% registrada no período anterior.

*Com informações da Dow Jones Newswires

China

