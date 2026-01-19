Produção industrial da China e varejo avançam em dezembro

A produção industrial da China cresceu 5,2% em dezembro, na comparação anual, informou nesta segunda-feira (19) o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS). O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 4%. O desempenho também foi mais positivo do que o registrado em novembro (4,8%).

Já as vendas no varejo chinês avançaram 0,9% em dezembro, na comparação anual, e ficaram abaixo da expectativa de 1,4% de alta dos analistas ouvidos pela FactSet. O resultado do último mês do ano representa ainda uma desaceleração em relação a novembro, quando houve expansão de 1,3%.