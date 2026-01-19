Petrobras e Transpetro assinam na terça-feira contratos de R$ 2,8 bi para ampliar frota

O pacote, orçado em R$ 2,8 bilhões, envolve três estaleiros - Rio Grande (RS), Bertolini, em Manaus (AM), e Indústria Naval Catarinense (SC) - e prevê a geração de mais de 9 mil empregos diretos e indiretos.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarca na terça-feira, 20, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para oficializar a contratação de cinco navios gaseiros, 18 barcaças e 18 empurradores dentro do Programa Mar Aberto, plano de renovação e expansão da frota do Sistema Petrobras.

Todas as embarcações serão operadas pela Transpetro, o que reduzirá a dependência de afretamentos e dará maior flexibilidade à logística de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e outros produtos. Só o Estaleiro Rio Grande receberá R$ 2,2 bilhões para entregar cinco gaseiros pressurizados: três com capacidade para 7 mil m3 e dois de 14 mil m3.

Após a entrega, a frota de gaseiros saltará de seis para 14 unidades, mais que duplicando a atual capacidade de transporte da subsidiária. Os novos navios vão consumir 20% menos energia e emitir 30% menos gases de efeito estufa, com a primeira entrega prevista para até 33 meses após o início das obras, informou a Petrobras. As próximas entregas serão a cada seis meses.

Além de Lula, estarão no evento o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

"O Sistema Petrobras está sempre pronto para apoiar o desenvolvimento do Brasil. Com essas contratações, estamos deixando a Petrobras preparada para o crescimento da nossa produção nos próximos anos e alavancando a retomada da indústria naval nacional. Para nós, quando a Petrobras está mais forte, o Brasil também está mais forte", disse Magda em nota.