Ministra Esther Dweck será única representante de governo brasileiro no Fórum de Davos

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck, será a única representante do governo brasileiro no Fórum Econômico Mundial.

As ministras Marina Silva e Simone Tebet, que chegaram a aparecer em palestras na programação oficial, não virão ao evento, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Esther Dweck participa de um evento na quarta-feira, dia 21, às 9h, que vai discutir perspectivas de crescimento para a América Latina. Além dela, estão presentes o presidente do Banco Central do Peru, Julio Velarde, Juan Carlos Mora, CEO do Bancolombia, e James Scriven, CEO do BID Invest.

Já o setor privado brasileiro está mais presente, com os comandos de bancos como BTG, Itaú e Bradesco, e de empresas como Vale e Randoncorp.

