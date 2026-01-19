Ministra Esther Dweck será única representante de governo brasileiro no Fórum de Davos

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck, será a única representante do governo brasileiro no Fórum Econômico Mundial.

As ministras Marina Silva e Simone Tebet, que chegaram a aparecer em palestras na programação oficial, não virão ao evento, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.