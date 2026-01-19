Mercado Pago zera spread cambial para compras internacionais em cartão de débito

O Mercado Pago, a fintech do Mercado Livre, anunciou nesta segunda-feira, 19, que zerou o spread cambial nas compras internacionais feitas com cartão de débito, meses após ter tomado a mesma medida para os cartões de crédito.

Com a mudança, as transações passam a ser convertidas sem margem adicional sobre a cotação da moeda, o que reduz o custo total das operações no exterior ou em sites internacionais. Os clientes, então, pagarão apenas a conversão da divisa e o IOF, sem outras cobranças.