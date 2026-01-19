Mercado Pago zera spread cambial para compras internacionais em cartão de débito
O Mercado Pago, a fintech do Mercado Livre, anunciou nesta segunda-feira, 19, que zerou o spread cambial nas compras internacionais feitas com cartão de débito, meses após ter tomado a mesma medida para os cartões de crédito.
Com a mudança, as transações passam a ser convertidas sem margem adicional sobre a cotação da moeda, o que reduz o custo total das operações no exterior ou em sites internacionais. Os clientes, então, pagarão apenas a conversão da divisa e o IOF, sem outras cobranças.
O spread cambial é a diferença entre a cotação da moeda estrangeira e o valor aplicado por instituições do mercado na conversão.
Esse deságio costuma ser repassado ao consumidor, mas muitos bancos e fintechs têm limitado a cobrança, como forma de compensar o impacto causado pela padronização do IOF em 3,5%, no ano passado. Na prática, o ajuste significou um aumento na alíquota para o câmbio.
"Zerar o spread cambial no débito é uma forma direta de devolver valor ao cliente", afirmou o vice-presidente do Mercado Pago no Brasil, Ignácio Estivariz. "Nosso objetivo é oferecer mais transparência, previsibilidade e controle, para que as pessoas saibam exatamente quanto estão pagando ao usar o dinheiro fora do país."