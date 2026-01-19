Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercado Pago zera spread cambial para compras internacionais em cartão de débito

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Mercado Pago, a fintech do Mercado Livre, anunciou nesta segunda-feira, 19, que zerou o spread cambial nas compras internacionais feitas com cartão de débito, meses após ter tomado a mesma medida para os cartões de crédito.

Com a mudança, as transações passam a ser convertidas sem margem adicional sobre a cotação da moeda, o que reduz o custo total das operações no exterior ou em sites internacionais. Os clientes, então, pagarão apenas a conversão da divisa e o IOF, sem outras cobranças.

O spread cambial é a diferença entre a cotação da moeda estrangeira e o valor aplicado por instituições do mercado na conversão.

Esse deságio costuma ser repassado ao consumidor, mas muitos bancos e fintechs têm limitado a cobrança, como forma de compensar o impacto causado pela padronização do IOF em 3,5%, no ano passado. Na prática, o ajuste significou um aumento na alíquota para o câmbio.

"Zerar o spread cambial no débito é uma forma direta de devolver valor ao cliente", afirmou o vice-presidente do Mercado Pago no Brasil, Ignácio Estivariz. "Nosso objetivo é oferecer mais transparência, previsibilidade e controle, para que as pessoas saibam exatamente quanto estão pagando ao usar o dinheiro fora do país."

